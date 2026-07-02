Рашисты за сутки потеряли более 1,1 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n214767-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-140-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 405 тис. 900 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 69 танків;

24 тис. 861 бойову броньовану машину;

45 тис. 168 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 910 одиниць РСЗВ;

1 тис. 459 одиниць засобів ППО;

436 літаків;

353 гелікоптери;

1 тис. 791 наземний робототехнічний комплекс;

385 тис. 190 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 798 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

114 тис. 852 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 376 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 79 авіаударів, скинувши 240 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 463 дрони-камікадзе та здійснив 2 тис. 924 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 36 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили п’ять районів зосередження живої сили та один пункт управління.