Последствия российской атаки по Киеву, фото: ГСЧС

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У Києві вже відомо про 18 загиблих внаслідок масованої російської атаки, яка сталася в ніч на сьогодні, 2 липня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також постраждали 85 осіб, з них дві дитини.

На місці російського удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи.