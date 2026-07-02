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Последствия российской атаки по Киеву, фото: ГСЧС
В Киеве количество жертв массированной российской атаки возросло до 18 (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n214775-v-kieve-kolichestvo-jertv-massirovannoy-rossiyskoy-ataki-vozroslo-do-18-foto-video.htmlРакурс
У Києві вже відомо про 18 загиблих внаслідок масованої російської атаки, яка сталася в ніч на сьогодні, 2 липня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також постраждали 85 осіб, з них дві дитини.
На місці російського удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи.