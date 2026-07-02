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Ракурс
Наслідки російської атаки по Києву, фото: ДСНС

У Києві кількість жертв масованої російської атаки зросла до 18 (ФОТО, ВІДЕО)

2 лип 2026, 13:35
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У Києві вже відомо про 18 загиблих внаслідок масованої російської атаки, яка сталася в ніч на сьогодні, 2 липня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також постраждали 85 осіб, з них дві дитини.

На місці російського удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

Наслідки російської атаки по Києву, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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