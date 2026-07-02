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Наслідки російської атаки по Києву, фото: ДСНС
У Києві кількість жертв масованої російської атаки зросла до 18 (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214775-u-kyievi-kilkist-jertv-masovanoyi-rosiyskoyi-ataky-zrosla-do-18-foto-video.htmlРакурс
У Києві вже відомо про 18 загиблих внаслідок масованої російської атаки, яка сталася в ніч на сьогодні, 2 липня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також постраждали 85 осіб, з них дві дитини.
На місці російського удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи.