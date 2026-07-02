Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214770-u-kyievi-3-lypnya-ogolosheno-dnem-jaloby-klychko-video.html

Ракурс

У Києві завтрашній день, 3 липня, оголошений Днем жалоби в памʼять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 3 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи, — зазначив Кличко.

Він повідомив, що наразі вже відомо про 13 загиблих у Києві та майже 90 постраждалих.

Пошуково-рятувальна операція в пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці триває. Там ще шукають людей під завалами.

Також пошкоджена будівля підстанції швидкої допомоги, зазнали пошкоджень і дев’ять авто швидкої. Поранені шестеро працівників станції — медиків та водії.