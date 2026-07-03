Россияне ударили КАБами по центру Сум — четверо погибших и 20 раненых

Рашисты атаковали КАБами Сумы, фото: Сумская ОВА

https://racurs.ua/n214819-rossiyane-udarili-kabami-po-centru-sum-chetvero-pogibshih-i-20-ranenyh.html

Ракурс

Російські загарбники масовано атакували безпілотниками та керованими авіабомбами Суми.

Про це сьогодні, 3 липня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Є влучання по цивільній інфраструктурі. Значні пошкодження у житловому секторі, — зазначив він.

В епіцентрі удару опинилися багатоповерхівка, магазин і дорога.

Спочатку повідомлялося про щонайменше трьох загиблих внаслідок удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум та тяжке порання 13-річної дитини.

Згодом Григоров повідомив, що кількість загиблих зросла до чотирьох — трьох дорослих і дитини. Ще 20 людей госпіталізовані — половина з них із важкими пораненнями, частина перебуває в операційних.

Завдяки вчасно наданій допомозі вдалося врятувати життя багатьом постраждалим. Вдячність усім службам, медикам і небайдужим мешканцям Сум, які допомагали людям у перші хвилини після удару, — зазначив він.

Також про російський удар по житловій забудові у центрі Сум повідомив на своїй Фейсбук-сторінці виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.