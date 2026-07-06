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Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 420 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 420 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

6 июл 2026, 08:41
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 1 млн 411 тис. 50 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 420 осіб. Про це сьогодні, 6 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 12 тис. 88 танків;
  • 24 тис. 894 бойові броньовані машини;
  • 45 тис. 451 одиницю артилерійських систем;
  • 1 тис. 917 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 473 одиниці засобів ППО;
  • 436 літаків;
  • 353 гелікоптери;
  • 1 тис. 833 наземні робототехнічні комплекси;
  • 392 тис. 717 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 850 крилатих ракет;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 116 тис. 686 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 389 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 256 бойових зіткнень.

Ворог учора здійснив 96 авіаударів, під час яких скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8 тис. 825 дронів-камікадзе та здійснив 2 тис. 913 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 37 — із РСЗВ.

Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Уланове та Товстодубове Сумської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 14 районів зосередження живої сили противника та три артилерійські системи.

Источник: Ракурс


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