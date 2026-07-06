Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 420 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n214821-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-420-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 1 млн 411 тис. 50 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 420 осіб. Про це сьогодні, 6 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 88 танків;
- 24 тис. 894 бойові броньовані машини;
- 45 тис. 451 одиницю артилерійських систем;
- 1 тис. 917 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 473 одиниці засобів ППО;
- 436 літаків;
- 353 гелікоптери;
- 1 тис. 833 наземні робототехнічні комплекси;
- 392 тис. 717 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 850 крилатих ракет;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 116 тис. 686 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 389 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 256 бойових зіткнень.
Ворог учора здійснив 96 авіаударів, під час яких скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8 тис. 825 дронів-камікадзе та здійснив 2 тис. 913 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 37 — із РСЗВ.
Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Уланове та Товстодубове Сумської області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 14 районів зосередження живої сили противника та три артилерійські системи.