Последствия удара русского дрона в Херсоне, фото: Александр Прокудин

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 6 липня, вранці завдали удару дроном по цивільній автівці у Центральному районі Херсона.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок удару БпЛА:

травми, несумісні з життям, отримали чоловіки віком орієнтовно 52 та 58 років;

також поранено двох жінок віком 53 та 54 років. Нині потерпілим надають необхідну меддопомогу.

Прес-служба Херсонської МВА повідомляє, що по медичну допомогу також звернулися 42-річна жінка та 22-річний чоловік, які постраждали наслідок дронової атаки на автомобіль у Центральному районі міста.