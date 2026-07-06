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Ракурс
Последствия удара русского дрона в Херсоне, фото: Александр Прокудин

Рашисты ударили по гражданскому автомобилю в Херсоне — двое погибших (ФОТО)

6 июл 2026, 10:43
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Російські загарбники сьогодні, 6 липня, вранці завдали удару дроном по цивільній автівці у Центральному районі Херсона.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок удару БпЛА:

  • травми, несумісні з життям, отримали чоловіки віком орієнтовно 52 та 58 років;
  • також поранено двох жінок віком 53 та 54 років. Нині потерпілим надають необхідну меддопомогу.

Прес-служба Херсонської МВА повідомляє, що по медичну допомогу також звернулися 42-річна жінка та 22-річний чоловік, які постраждали наслідок дронової атаки на автомобіль у Центральному районі міста.

В обох діагностували мінно-вибухові травми та контузії. Після надання необхідної допомоги постраждалим призначено амбулаторне лікування, — розповіли в ОВА.

Наслідки удару російського дрона у Херсоні, фото: Олександр Прокудін

Источник: Ракурс


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