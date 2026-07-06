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Наслідки удару російського дрона у Херсоні, фото: Олександр Прокудін
Рашисти вдарили по цивільному авто у Херсоні — двоє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214824-rashysty-vdaryly-po-cyvilnomu-avto-u-hersoni-dvoie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 липня, вранці завдали удару дроном по цивільній автівці у Центральному районі Херсона.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок удару БпЛА:
- травми, несумісні з життям, отримали чоловіки віком орієнтовно 52 та 58 років;
- також поранено двох жінок віком 53 та 54 років. Нині потерпілим надають необхідну меддопомогу.
Прес-служба Херсонської МВА повідомляє, що по медичну допомогу також звернулися 42-річна жінка та 22-річний чоловік, які постраждали наслідок дронової атаки на автомобіль у Центральному районі міста.
В обох діагностували мінно-вибухові травми та контузії. Після надання необхідної допомоги постраждалим призначено амбулаторне лікування, — розповіли в ОВА.