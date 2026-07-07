Россия ночью атаковала Украину 123 ударными БпЛА. Фото:

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Країна-агресор Росія вночі 7 липня атакувала Україну 123 ударними БпЛА.

Ворог запустив 123 ударних БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивні), «Гербера», «Італмас», та дрони-імітатори типу «Пародія» із восьми напрямків. Безпілотники летіли з російських Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталово, Міллерово, а також окупованих Донецька та Криму. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи змогли знешкодити 108 ворожих БпЛА на півночі, півдні, центрі та сході країни. Ще 12 «Шахедів» влучили на 10 локаціях, а також уламки впали на п’яти локаціях.

На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє осіб. Як повідомив у Telegramочільник Сумської ОВА Олег Григоров, у Великописарівській громаді дрон ворога поцілив по цивільному домогосподарству, унаслідок чого загинув 57-річний чоловік. А в Стецьківській громаді БпЛА ударив у житловий будинок. Від важких поранень у лікарні помер 65-річний чоловік.

А в Шевченківському районі Харкова російський дрон вдарив по автозаправній станції. За інформацією керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, постраждала 53-річна жінка. На місці спалахнула пожежа.

Також армія РФ вдарила по одному з промислових підприємств Полтавського району. Як поінформували в ДСНС, на кількох локаціях виникли пожежі. Попри повторні ворожі удари, вогнеборці приборкали всі осередки займання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, росіяни досі активно використовують «Шахеди» з двигуном на бензині для атак прикордонних міст, зокрема АЗС, складів, енергетичних об'єктів. А реактивні дрони Shahed ворог все частіше застосовує для атак по тилу України.