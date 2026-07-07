Дональд Трамп, фото: NARA and DVIDS Public Domain Archives

https://racurs.ua/n214867-ukraina-i-rossiya-blizki-k-zaklucheniu-mirnogo-soglasheniya-tramp.html

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Росія та Україна прагнуть укладення мирної угоди, що може відбутися вже незабаром.

Про це під час зустрічі із президентом Туреччини заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє агентство «Укрінформ».

Як Путін, так і Зеленський хочуть це вирішити. Думаю, що це вдасться й, сподіваюся, скоро, — зазначив Трамп.

За словами президента США, «вони обоє хочуть укласти угоду».

Прикро, що на це знадобилося стільки часу, але щось таки вдасться, — додав він.

Трамп також заявив, що провів «дуже хорошу» розмову із Володимиром Путіним вчора, 6 липня.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи відбулися останнім часом якісь суттєві зміни, що спонукали його дійти цієї думки, Трамп відповів:

Нічого не змінювалося.

Джерело: «Укрінформ»