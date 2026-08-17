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Силы обороны поразили место хранения БпЛА рашистов, инфографика: Генштаб ВСУ
Поражено место хранения ударных БпЛА рашистов — Генштабhttps://racurs.ua/n215650-porajeno-mesto-hraneniya-udarnyh-bpla-rashistov-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на сьогодні, 17 серпня, уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського (тимчасово окупований Крим). Зафіксовано пожежу на території об'єкта.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Крім того, сьогодні вночі уражено:
- наземну станцію управління БпЛА «Оріон» у Новофедорівці (окупований Крим):
- ретранслятор для управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера» в Оленівці (Криму);
- пункт комунікації і живлення ретранслятора БпЛА на Тендрівській косі Херсонської області.
Ступінь завданих збитків уточнюється.