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Силы обороны поразили место хранения БпЛА рашистов, инфографика: Генштаб ВСУ

Поражено место хранения ударных БпЛА рашистов — Генштаб

17 авг 2026, 14:22
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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 17 серпня, уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі Гвардійського (тимчасово окупований Крим). Зафіксовано пожежу на території об'єкта.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того, сьогодні вночі уражено:

  • наземну станцію управління БпЛА «Оріон» у Новофедорівці (окупований Крим):
  • ретранслятор для управління ударними БпЛА типу «Герань"/"Гербера» в Оленівці (Криму);
  • пункт комунікації і живлення ретранслятора БпЛА на Тендрівській косі Херсонської області.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Источник: Ракурс


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