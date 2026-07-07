Последствия российских обстрелов Киевщины, фото: ГСЧС Киевщины

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У Вишневому на Київщині під час під час російської атаки 6 липня була повторна детонація.

Об'єкт, де пролунали вибухи, не входить до сфери управління ЗСУ. Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Дмитра Лиховія.

Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому Київській області, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним силам України, — зазначив Лиховій.

Він додав, що в силі залишається розпорядження головнокомандувача ЗСУ про заборону на розміщення складів боєприпасів та інших таких об'єктів поряд із цивільною забудовою та місцями перебування мирних мешканців.

Лиховій додав, що ЗСУ висловлюють співчуття мирним жителям, які постраждали під час російської атаки.

У Вишневому наразі вже відомо про сімох загиблих та 26 постраждалих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники ДСНС продовжують працювати на місці російського ракетного удару.

Руйнувань зазнав приватний житловий сектор, пошкоджені також об'єкти бізнесу, адміністративні та виробничі будівлі. Наразі фахівці ДСНС продовжують ліквідовувати осередки пожеж, розбирати пошкоджені конструкції та обстежувати територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Також залучені кінологічні розрахунки, — розповіли у відомстві.

Для гасіння вогню працює авіація — гелікоптер ДСНС здійснив понад 30 скидів води.

Джерело: «РБК-Україна», ДСНС Київщини