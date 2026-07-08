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Рашисты атаковали Харьков 8 июля, фото: Wikimapia

Рашисты ударили по пятиэтажке в Харькове — двое погибших

8 июл 2026, 10:44
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Російські загарбники сьогодні, 8 липня, вранці вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку у Немишлянському районі Харкові.

Наразі відомо про двох загиблих та 13 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед поранених — троє дітей віком 14, 16 і 17 років.

Також сьогодні вранці ворог атакував БпЛА Київський район Харкова:

  • сталося влучання на території АЗС, виникла пожежа;
  • у цьому випадку минулося без постраждалих.

Источник: Ракурс


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