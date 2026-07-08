Рашисты ударили по пятиэтажке в Харькове — двое погибших

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Рашисты атаковали Харьков 8 июля, фото: Wikimapia
Рашисты ударили по пятиэтажке в Харькове — двое погибшихhttps://racurs.ua/n214878-rashisty-udarili-po-pyatietajke-v-harkove-dvoe-pogibshih.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 липня, вранці вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку у Немишлянському районі Харкові.
Наразі відомо про двох загиблих та 13 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Серед поранених — троє дітей віком 14, 16 і 17 років.
Також сьогодні вранці ворог атакував БпЛА Київський район Харкова:
- сталося влучання на території АЗС, виникла пожежа;
- у цьому випадку минулося без постраждалих.