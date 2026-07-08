Рашисты ударили по пятиэтажке в Харькове — двое погибших

Рашисты атаковали Харьков 8 июля, фото: Wikimapia

https://racurs.ua/n214878-rashisty-udarili-po-pyatietajke-v-harkove-dvoe-pogibshih.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 8 липня, вранці вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку у Немишлянському районі Харкові.

Наразі відомо про двох загиблих та 13 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед поранених — троє дітей віком 14, 16 і 17 років.

Також сьогодні вранці ворог атакував БпЛА Київський район Харкова: