Рашисти вдарили по п’ятиповерхівці у Харкові — двоє загиблих

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Рашисти атакували Харків 8 липня, фото: Wikimapia
Рашисти вдарили по п’ятиповерхівці у Харкові — двоє загиблихhttps://racurs.ua/ua/n214878-rashysty-vdaryly-po-p-yatypoverhivci-u-harkovi-dvoie-zagyblyh.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 липня, вранці вдарили по п’ятиповерховому житловому будинку у Немишлянському районі Харкові.
Наразі відомо про двох загиблих та 13 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Серед поранених — троє дітей віком 14, 16 і 17 років.
Також сьогодні вранці ворог атакував БпЛА Київський район Харкова:
- сталося влучання на території АЗС, виникла пожежа;
- у цьому випадку минулося без постраждалих.