Силы обороны поразили ряд важных целей в РФ, фото: Генштаб ВСУ

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 8 липня, в межах дій зі зниження воєнно-економічного потенціалу агресора уразили Саратовський нафтопереробний завод (Саратовська область РФ).

На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Саратовський НПЗ входить до структури компанії «Роснефть» і є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Його проєктна потужність — близько 7 млн тонн нафти на рік, — наголошують у Генштабі. — Завод випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.

Також завдано ураження нафтопереробному заводу «ТАІФ-НК» у Нижньокамську (Республіка Татарстан, РФ).

На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється, — зазначили у Генштабі.

«ТАІФ-НК» — один із найбільших нафтопереробних комплексів рф, до складу якого входять власне НПЗ, завод бензинів та комплекс глибокої переробки важких залишків. Проектна потужність підприємства з переробки нафти становить понад 7 млн тонн на рік, а з урахуванням усіх видів сировини комплексна потужність перевищує 8 млн тонн.

Продукція заводу — дизпальне, бензини, авіапальне та інші нафтопродукти, задіяні у забезпеченні економіки й військової логістики Росії.

Крім того, уражено:

шість танкерів тіньового флоту, з яких один перебував у Чорному морі, та п’ять — в Азовському. Судна були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України;

аеродром «Борисоглебськ» у Воронезькій області РФ. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Також вчора, 7 липня, було уражено автомобільні мости у районах Уразового та Шелаєвого Бєлгородської області РФ. Ці об'єкти використовуються ворогом для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.