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Последствия российского удара по Харькову, фото: Харьковская ОВА

В Харькове количество пострадавших в результате российского удара возросло до 34 (ФОТО)

8 июл 2026, 13:57
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У Харкові до 34 людей зросла кількість постраждалих через російський удар по Немишлянському району міста завданий сьогодні, 8 липня.

Медики надають постраждалих необхідну допомогу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед поранених, зокрема, є хлопці віком 17, 16, 3 років та 12-річна дівчинка.

Загинули двоє людей приблизно 60-річного віку, їхні дані уточнюються, — зазначив очільник ОВА.

Прес-служба ДСНС зазначає, що росіяни атакували місто ракетами та дронами:

  • одне з влучань прийшлося на дах житлової п’ятиповерхівки — там повністю зруйновані верхні поверхи;
  • також виникли пожежі у приватному секторі та на АЗС. Понівечені житлові будинки, адмінбудівлі та автівки.

Источник: Ракурс


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