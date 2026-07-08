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Последствия российского удара по Харькову, фото: Харьковская ОВА
В Харькове количество пострадавших в результате российского удара возросло до 34 (ФОТО)https://racurs.ua/n214884-v-harkove-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskogo-udara-vozroslo-do-34-foto.htmlРакурс
У Харкові до 34 людей зросла кількість постраждалих через російський удар по Немишлянському району міста завданий сьогодні, 8 липня.
Медики надають постраждалих необхідну допомогу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Серед поранених, зокрема, є хлопці віком 17, 16, 3 років та 12-річна дівчинка.
Загинули двоє людей приблизно 60-річного віку, їхні дані уточнюються, — зазначив очільник ОВА.
Прес-служба ДСНС зазначає, що росіяни атакували місто ракетами та дронами:
- одне з влучань прийшлося на дах житлової п’ятиповерхівки — там повністю зруйновані верхні поверхи;
- також виникли пожежі у приватному секторі та на АЗС. Понівечені житлові будинки, адмінбудівлі та автівки.