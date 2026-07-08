В Украине задержали «агента влияния» РФ, фото: СБУ

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СБУ повідомляє про запобіганню спробі шпигунського проникнення агента російських спецслужб до однієї з владних структур України.

Про це сьогодні, 8 липня, повідомив прес-центр СБУ.

Він намагався організувати неофіційні переговори між представниками української та російської спецслужб щодо умов так званої мирної угоди, — вказано в повідомленні. — Встановлено, що агент погоджував свої пропозиції напряму з керівництвом російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) та сподівався нав’язати їх українській стороні в інтересах кремля.

Зазначається, що:

однією з вимог ворожого поплічника було його призначення на керівну посаду, що дало б змогу приймати вигідні Росії рішення у сфері енергетики, а також виявляти уразливі місця та засоби захисту критичної інфраструктури України. Ворог міг використати цю інформацію для завдання максимальної шкоди Україні;

з цією метою «кріт», будучи експертом у галузі енергетики із досвідом роботи у профільних підприємствах, використовував свої зв’язки для просування власної кандидатури на ключові посади в українських енергетичних компаніях.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження, задокументувала злочини російського агента і затримала його на етапі спроби працевлаштування до однієї зі структур, — розповіли у СБУ.

Як з’ясувало розслідування:

фігурант потрапив у поле зору рашистів ще до початку повномасштабної війни. Задокументовано, що він готовий був надати власну квартиру у Києві для потреб російської спецслужби у разі захоплення столиці України;

розвідувально-підривну діяльність агента координував співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Рінат Аміров;

фігурант передав куратору з РФ інформацію про кримінальні провадження в енергетичному секторі України, яку отримав через свої зв’язки серед правоохоронців. Метою російської спецслужби було проведення інформаційних диверсій щодо дискредитації на той час керівництва енергетичної галузі, а також їх звільнення з подальшим призначенням російського агента;

надалі агент почав працювати на воєнну розвідку країни-агресора. Його куратором від російського ГРУ був Асланбек Актеміров.

Під час обшуків у зловмисника виявлено російський паспорт і мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада).

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.