Российский дрон попал в 25-этажный дом в Киеве

Российский дрон ударил по 25-этажному дому в Киеве. Фото:

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Ракурс

Російська Федерація продовжує 8 липня увесь день атакувати Київ.

Сьогодні вдень російський ударний БпЛА влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні 16 поверху. Спалахнула пожежа на верхньому поверсі. Під час розвідки рятувальники евакуювали та передали медикам постраждалу дитину. Розвідка в будинку триває. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Також мер поінформував, що внаслідок сьогоднішніх попередніх дронових атак вже відомо про трьох загиблих. Кількість поранених зросла до 13 людей. Госпіталізувати довелося дев’ятьох осіб.

Нагадаємо, 8 липня російські окупанти спрямували по українській столиці реактивні дрони-камікадзе. Повітряну тривогу в Києві сьогодні оголошували вже кілька разів.

Місцева влада повідомляла про двох загиблих та вісьмох поранених. Серед постраждалих — двоє медиків. Усіх поранених госпіталізували.