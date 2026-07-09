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Ракурс
Уничтожение техники рашистов, скриншот видео

Дроны уничтожили радиолокационную станцию ​​и стационарное оптическое устройство рашистов (ВИДЕО)

9 июл 2026, 19:47
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Українські дрони 66-ї ОМБр імені Мстислава Хороброго знищили низку засобів спостереження та радіолокації російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 9 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

На відео показано знищення:

  • стаціонарного оптичного пристрою «Ступор ШКВАЛ V2»;
  • радіолокаційної станції «БУГ-02С»;
  • ще кількох антен.

Кожна така ціль відкриває додаткові можливості для роботи наших розвідників і операторів БпЛА, — наголошується в описі відео. — У цій дуелі технологій росіяни вкотре програли.

Источник: Ракурс


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