Українські дрони 66-ї ОМБр імені Мстислава Хороброго знищили низку засобів спостереження та радіолокації російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 9 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

На відео показано знищення:

Кожна така ціль відкриває додаткові можливості для роботи наших розвідників і операторів БпЛА, — наголошується в описі відео. — У цій дуелі технологій росіяни вкотре програли.