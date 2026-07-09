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Уничтожение техники рашистов, скриншот видео
Дроны уничтожили радиолокационную станцию и стационарное оптическое устройство рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214922-drony-unichtojili-radiolokacionnuu-stanciu-i-stacionarnoe-opticheskoe-ustroystvo-rashistov-video.htmlРакурс
Українські дрони 66-ї ОМБр імені Мстислава Хороброго знищили низку засобів спостереження та радіолокації російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 9 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
На відео показано знищення:
- стаціонарного оптичного пристрою «Ступор ШКВАЛ V2»;
- радіолокаційної станції «БУГ-02С»;
- ще кількох антен.
Кожна така ціль відкриває додаткові можливості для роботи наших розвідників і операторів БпЛА, — наголошується в описі відео. — У цій дуелі технологій росіяни вкотре програли.