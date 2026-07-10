Рашисты за сутки потеряли более 1,4 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n214930-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-460-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 416 тис. 280 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 460 осіб. Про це сьогодні, 10 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 108 танків;

24 тис. 912 бойових броньованих машин;

45 тис. 680 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 923 одиниці РСЗВ;

1 тис. 481 одиниця засобів ППО;

437 літаків;

353 гелікоптери;

1 тис. 865 наземних робототехнічних комплексів;

400 тис. 631 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 887 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

118 тис. 249 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 402 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 283 бойових зіткнення.

Ворог вчора здійснив 96 авіаударів, скинувши 286 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10 тис. 85 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 422 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 74 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили шість районів зосередження живої сили, шість пунктів управління та один інший важливий об'єкт противника.