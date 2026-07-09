Уничтожение российских дронов, скриншот видео

https://racurs.ua/n214923-unichtojenie-rossiyskih-dronov-ukrainskim-orujiem-pokazal-genshtab-video.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ опублікував відео, котре показує збиття російських дронів силами українських Сил безпілотних систем.

Збиття ворожих дронів українською зброєю. Бойова робота підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ, — вказано в описі відео, опублікованого сьогодні, 9 липня, на Фейсбук-сторінці Генштабу.

На відео показно знищення українським дроном «Чаклун» російських БпЛА «Орлан-10», «КВО», Zala, Supercam, БМ-70, а також роботу ПЗРК Stinger по ворожому безпілотнику «Гербера».