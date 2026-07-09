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Знищення російських дронів, скріншот відео
Збиття російських дронів українською зброєю показав Генштаб (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214923-zbyttya-rosiyskyh-droniv-ukrayinskou-zbroieu-pokazav-genshtab-video.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ опублікував відео, котре показує збиття російських дронів силами українських Сил безпілотних систем.
Збиття ворожих дронів українською зброєю. Бойова робота підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ, — вказано в описі відео, опублікованого сьогодні, 9 липня, на Фейсбук-сторінці Генштабу.
На відео показно знищення українським дроном «Чаклун» російських БпЛА «Орлан-10», «КВО», Zala, Supercam, БМ-70, а також роботу ПЗРК Stinger по ворожому безпілотнику «Гербера».