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Ракурс
Знищення російських дронів, скріншот відео

Збиття російських дронів українською зброєю показав Генштаб (ВІДЕО)

9 лип 2026, 20:00
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Генштаб ЗСУ опублікував відео, котре показує збиття російських дронів силами українських Сил безпілотних систем.

Збиття ворожих дронів українською зброєю. Бойова робота підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ, — вказано в описі відео, опублікованого сьогодні, 9 липня, на Фейсбук-сторінці Генштабу.

На відео показно знищення українським дроном «Чаклун» російських БпЛА «Орлан-10», «КВО», Zala, Supercam, БМ-70, а також роботу ПЗРК Stinger по ворожому безпілотнику «Гербера».

Джерело: Ракурс


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