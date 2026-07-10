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Рашисти за добу втратили понад 1,4 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 460 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

10 лип 2026, 08:29
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 416 тис. 280 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 460 осіб. Про це сьогодні, 10 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 12 тис. 108 танків;
  • 24 тис. 912 бойових броньованих машин;
  • 45 тис. 680 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 923 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 481 одиниця засобів ППО;
  • 437 літаків;
  • 353 гелікоптери;
  • 1 тис. 865 наземних робототехнічних комплексів;
  • 400 тис. 631 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 887 крилатих ракет;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 118 тис. 249 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 402 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 283 бойових зіткнення.

Ворог вчора здійснив 96 авіаударів, скинувши 286 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10 тис. 85 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 422 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 74 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили шість районів зосередження живої сили, шість пунктів управління та один інший важливий об'єкт противника.

Джерело: Ракурс


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