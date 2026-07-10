Последствия удара русского дрона, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n214943-rossiyskiy-dron-udaril-po-evakuacionnoy-gruppe-v-doneckoy-oblasti-est-ranenye-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники вдарили FPV-дроном по евакуаційній групі «Білий Янгол» у Дружківці на Донеччині.

Поранено поліцейських і цивільних. Про це сьогодні, 10 липня, повідомила прес-служба Нацполіції.

У Дружківці російський FPV-дрон поцілив по «Білих Янголах» у момент евакуації маломобільного чоловіка на візку та його сина. Цинічну атаку зафільмували журналісти телеканалу «Інтер», — розповіли в поліції.

Зазначається, що внаслідок російської атаки осколкових поранень зазнали:

обидва чоловіки;

троє поліцейських.