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Последствия удара русского дрона, фото: Нацполиция
Российский дрон ударил по эвакуационной группе в Донецкой области — есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n214943-rossiyskiy-dron-udaril-po-evakuacionnoy-gruppe-v-doneckoy-oblasti-est-ranenye-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники вдарили FPV-дроном по евакуаційній групі «Білий Янгол» у Дружківці на Донеччині.
Поранено поліцейських і цивільних. Про це сьогодні, 10 липня, повідомила прес-служба Нацполіції.
У Дружківці російський FPV-дрон поцілив по «Білих Янголах» у момент евакуації маломобільного чоловіка на візку та його сина. Цинічну атаку зафільмували журналісти телеканалу «Інтер», — розповіли в поліції.
Зазначається, що внаслідок російської атаки осколкових поранень зазнали:
- обидва чоловіки;
- троє поліцейських.
На те, щоб зупинити кровотечу й перев’язати рани собі та цивільним, було лише кілька хвилин, бо на удар уже заходив другий дрон, — розповіли у поліції. — Навіть поранені, «Білі янголи» зуміли врятувати людей і вирватись з-під вогню. Всі вижили та наразі проходять лікування.