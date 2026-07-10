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Наслідки удару російського дрона, фото: Нацполіція
Російський дрон вдарив по евакуаційній групі на Донеччині — є поранені (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214943-rosiyskyy-dron-vdaryv-po-evakuaciyniy-grupi-na-donechchyni-ie-poraneni-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники вдарили FPV-дроном по евакуаційній групі «Білий Янгол» у Дружківці на Донеччині.
Поранено поліцейських і цивільних. Про це сьогодні, 10 липня, повідомила прес-служба Нацполіції.
У Дружківці російський FPV-дрон поцілив по «Білих Янголах» у момент евакуації маломобільного чоловіка на візку та його сина. Цинічну атаку зафільмували журналісти телеканалу «Інтер», — розповіли в поліції.
Зазначається, що внаслідок російської атаки осколкових поранень зазнали:
- обидва чоловіки;
- троє поліцейських.
На те, щоб зупинити кровотечу й перев’язати рани собі та цивільним, було лише кілька хвилин, бо на удар уже заходив другий дрон, — розповіли у поліції. — Навіть поранені, «Білі янголи» зуміли врятувати людей і вирватись з-під вогню. Всі вижили та наразі проходять лікування.