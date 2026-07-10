Обязательная эвакуация всех жителей объявлена из двух населенных пунктов Днепропетровщины. Фото:

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Обов’язкову евакуацію всіх мешканців оголосили з ще двох населених пунктів Дніпропетровщини.

Виводитимуть жителів Васильківки Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського району. Дітей звідти вивезли раніше. Тепер звідти мають вивезти понад 6,5 тис. дорослих. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа 10 липня повідомив у Telegram.

За його словами, спершу людей прийматимуть транзитні центри, яких є п’ять на Дніпропетровщині. Там, як наголосив Ганжа, вони зможуть отримати грошову, юридичну, психологічну, медичну допомогу. Також людям видадуть продуктові та гігієнічні набори.

Якщо потрібно, евакуйованим підберуть варіант подальшого розселення. Місця для розміщення ВПО є як на більш безпечних територіях нашої області, так і в інших регіонах країни, — зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, 1 липня у Чернігівській області почали проводити обов’язкову евакуацію з 12 прикордонних сіл у чотирьох громадах. Вивезти жителів з цих населених пунктів повинні за два місяці.