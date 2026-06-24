Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Обов'язкову евакуацію оголосили з 12 прикордонних сіл. Фото:

Обов’язкову евакуацію оголосили з 12 сіл на Чернігівщині

24 чер 2026, 20:56
999

Обов’язкову евакуацію оголосили з 12 прикордонних сіл у Чернігівській області.

Рада оборони ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з прикордоння регіону з 1 липня. Відповідний запит про евакуацію надійшов від військових. Евакуацію мають завершити за два місяці. Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус 24 червня повідомив у Telegram.

Евакуацію проведуть у 12 прикордонних населених пункти у чотирьох громадах.

Корюківська ТГ:

  • Прибинь
  • Шишківка
  • Рудня

Городнянська ТГ:

  • Лемешівка
  • Мощенка

Новгород-Сіверська ТГ:

  • Воробʼївка
  • Камінь
  • Камʼянська Слобода
  • Карабани
  • Чайкине

Семенівська ТГ:

  • Газопровідне
  • Олександрівка.

В ОВА також поінформували про рішення продовжити заходи обовʼязкової евакуації із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася минулої зими. Охочі жителі вже виїхали звідти, а решта написали відмови.

Мова йде про такі населені пункти:

Сновська ТГ:

  • Гірськ

Городнянська ТГ:

  • Берилівка

Новгород-Сіверська ТГ:

  • Бучки
  • Грем’яч
  • Будо-Воробʼївська

Семенівська ТГ:

  • Костобобрів
  • Залізний Міст.

Зазначається, що в цих селах досі живуть близько тисячі жителів. Серед них є 120 дітей. Алгоритм дій для евакуації уже напрацьований і всі необхідні служби задіяні. Жителів поінформують про місця збору. Вже затвердили евакуаційні маршрути і транспорт. Влада обіцяє забезпечити людям місця для тимчасового проживання.

Нагадаємо, на початку червня у Харківській області розширили зону обов’язкової евакуації населення. Людей мали евакуювати з селища Золочів та сіл Писарівка, Гур’їв, Леміщине, Малижине, Мерло та Морозова Долина. Загалом у більш безпечні населені пункти необхідно вивезти 7 тис. 157 осіб. Із них — 1 тис. 702 дітей та 311 маломобільних людей.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів