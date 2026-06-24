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Обязательная эвакуация была объявлена из 12 пограничных сел в Черниговской области. Фото:
Обязательную эвакуацию объявили из 12 сел в Черниговской областиhttps://racurs.ua/n214629-obyazatelnuu-evakuaciu-obyavili-iz-12-sel-v-chernigovskoy-oblasti.htmlРакурс
Обов’язкову евакуацію оголосили з 12 прикордонних сіл у Чернігівській області.
Рада оборони ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з прикордоння регіону з 1 липня. Відповідний запит про евакуацію надійшов від військових. Евакуацію мають завершити за два місяці. Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус 24 червня повідомив у Telegram.
Евакуацію проведуть у 12 прикордонних населених пункти у чотирьох громадах.
Корюківська ТГ:
- Прибинь
- Шишківка
- Рудня
Городнянська ТГ:
- Лемешівка
- Мощенка
Новгород-Сіверська ТГ:
- Воробʼївка
- Камінь
- Камʼянська Слобода
- Карабани
- Чайкине
Семенівська ТГ:
- Газопровідне
- Олександрівка.
В ОВА також поінформували про рішення продовжити заходи обовʼязкової евакуації із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася минулої зими. Охочі жителі вже виїхали звідти, а решта написали відмови.
Мова йде про такі населені пункти:
Сновська ТГ:
- Гірськ
Городнянська ТГ:
- Берилівка
Новгород-Сіверська ТГ:
- Бучки
- Грем’яч
- Будо-Воробʼївська
Семенівська ТГ:
- Костобобрів
- Залізний Міст.
Зазначається, що в цих селах досі живуть близько тисячі жителів. Серед них є 120 дітей. Алгоритм дій для евакуації уже напрацьований і всі необхідні служби задіяні. Жителів поінформують про місця збору. Вже затвердили евакуаційні маршрути і транспорт. Влада обіцяє забезпечити людям місця для тимчасового проживання.
Нагадаємо, на початку червня у Харківській області розширили зону обов’язкової евакуації населення. Людей мали евакуювати з селища Золочів та сіл Писарівка, Гур’їв, Леміщине, Малижине, Мерло та Морозова Долина. Загалом у більш безпечні населені пункти необхідно вивезти 7 тис. 157 осіб. Із них — 1 тис. 702 дітей та 311 маломобільних людей.