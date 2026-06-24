Обязательная эвакуация была объявлена из 12 пограничных сел в Черниговской области. Фото:

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Ракурс

Обов’язкову евакуацію оголосили з 12 прикордонних сіл у Чернігівській області.

Рада оборони ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з прикордоння регіону з 1 липня. Відповідний запит про евакуацію надійшов від військових. Евакуацію мають завершити за два місяці. Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус 24 червня повідомив у Telegram.

Евакуацію проведуть у 12 прикордонних населених пункти у чотирьох громадах.

Корюківська ТГ:

Прибинь

Шишківка

Рудня

Городнянська ТГ:

Лемешівка

Мощенка

Новгород-Сіверська ТГ:

Воробʼївка

Камінь

Камʼянська Слобода

Карабани

Чайкине

Семенівська ТГ:

Газопровідне

Олександрівка.

В ОВА також поінформували про рішення продовжити заходи обовʼязкової евакуації із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася минулої зими. Охочі жителі вже виїхали звідти, а решта написали відмови.

Мова йде про такі населені пункти:

Сновська ТГ:

Гірськ

Городнянська ТГ:

Берилівка

Новгород-Сіверська ТГ:

Бучки

Грем’яч

Будо-Воробʼївська

Семенівська ТГ:

Костобобрів

Залізний Міст.

Зазначається, що в цих селах досі живуть близько тисячі жителів. Серед них є 120 дітей. Алгоритм дій для евакуації уже напрацьований і всі необхідні служби задіяні. Жителів поінформують про місця збору. Вже затвердили евакуаційні маршрути і транспорт. Влада обіцяє забезпечити людям місця для тимчасового проживання.

Нагадаємо, на початку червня у Харківській області розширили зону обов’язкової евакуації населення. Людей мали евакуювати з селища Золочів та сіл Писарівка, Гур’їв, Леміщине, Малижине, Мерло та Морозова Долина. Загалом у більш безпечні населені пункти необхідно вивезти 7 тис. 157 осіб. Із них — 1 тис. 702 дітей та 311 маломобільних людей.