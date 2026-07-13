Российский дрон ударил по медучреждению в Херсоне — есть пострадавшие

Россияне атаковали БпЛА медучреждение в Херсоне, фото: Roboflow Universe

https://racurs.ua/n214981-rossiyskiy-dron-udaril-po-meduchrejdeniu-v-hersone-est-postradavshie.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 13 липня, близько 17.40 вдарили дроном по одному із медзакладів у Херсоні.

Наразі відомо про 11 постраждалих. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Зокрема:

постраждав 37-річний медик. У чоловіка — вибухова травма та осколкове поранення ноги;

за меддопомогою звернулися двоє чоловіків віком 51 та 25 років, а також жінки, віком 52, 46, 51, 38, 56 та 58 років. Семеро з них — працівники закладу охорони здоровʼя. У них діагностували вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес. Потерпілі лікуватимуться амбулаторно.

Крім того, орієнтовно о 20.00 росіяни атакували безпілотником пункт базування бригади екстреної медичної допомоги у Великоолександрівській громаді на Херсонщині: