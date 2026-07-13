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Ракурс
Росіяни атакували БпЛА медзаклад у Херсоні, фото: Roboflow Universe

Російський дрон вдарив по медзакладу у Херсоні — є постраждалі

13 лип 2026, 22:45
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Російські загарбники сьогодні, 13 липня, близько 17.40 вдарили дроном по одному із медзакладів у Херсоні.

Наразі відомо про 11 постраждалих. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Зокрема:

  • постраждав 37-річний медик. У чоловіка — вибухова травма та осколкове поранення ноги;
  • за меддопомогою звернулися двоє чоловіків віком 51 та 25 років, а також жінки, віком 52, 46, 51, 38, 56 та 58 років. Семеро з них — працівники закладу охорони здоровʼя. У них діагностували вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес. Потерпілі лікуватимуться амбулаторно.

Крім того, орієнтовно о 20.00 росіяни атакували безпілотником пункт базування бригади екстреної медичної допомоги у Великоолександрівській громаді на Херсонщині:

  • внаслідок удару пошкоджено дві автівки медиків. В одній — понівечено кузов і вибито вікна, в іншій — пошкоджено дах та салон;
  • працівники швидкої допомоги не постраждали.

Наслідки російської атаки у Великоолександрівській громаді, фото: Херсонська ОВА

Джерело: Ракурс


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