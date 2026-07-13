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Последствия российской атаки по Запорожью, фото: ГСЧС
В Запорожье выросло количество пострадавших из-за российской атаки (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n214982-v-zaporoje-vyroslo-kolichestvo-postradavshih-iz-za-rossiyskoy-ataki-foto-video.htmlРакурс
У Запоріжжі до 12 осіб зросла кількість постраждали через російський удар керованими авіабомбами по Запоріжжю і передмістю, завданий сьогодні, 13 липня, вдень.
Серед постраждалих — одна дитина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За однією із адрес під час обстеження території рятувальники виявили ще один осередок загоряння. Надзвичайники ліквідували пожежу у житловому будинку, — розповіли у відомстві.