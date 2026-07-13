Последствия российской атаки по Запорожью, фото: ГСЧС

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У Запоріжжі до 12 осіб зросла кількість постраждали через російський удар керованими авіабомбами по Запоріжжю і передмістю, завданий сьогодні, 13 липня, вдень.

Серед постраждалих — одна дитина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.