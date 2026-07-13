Наслідки російської атаки по Запоріжжю, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214982-u-zaporijji-zrosla-kilkist-postrajdalyh-cherez-rosiysku-ataku-foto-video.html

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У Запоріжжі до 12 осіб зросла кількість постраждали через російський удар керованими авіабомбами по Запоріжжю і передмістю, завданий сьогодні, 13 липня, вдень.

Серед постраждалих — одна дитина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.