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Ракурс
Наслідки російської атаки по Запоріжжю, фото: ДСНС

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих через російську атаку (ФОТО, ВІДЕО)

13 лип 2026, 23:11
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У Запоріжжі до 12 осіб зросла кількість постраждали через російський удар керованими авіабомбами по Запоріжжю і передмістю, завданий сьогодні, 13 липня, вдень.

Серед постраждалих — одна дитина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За однією із адрес під час обстеження території рятувальники виявили ще один осередок загоряння. Надзвичайники ліквідували пожежу у житловому будинку, — розповіли у відомстві.

Наслідки російської атаки по Запоріжжю, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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