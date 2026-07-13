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Наслідки російської атаки по Запоріжжю, фото: ДСНС
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих через російську атаку (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214982-u-zaporijji-zrosla-kilkist-postrajdalyh-cherez-rosiysku-ataku-foto-video.htmlРакурс
У Запоріжжі до 12 осіб зросла кількість постраждали через російський удар керованими авіабомбами по Запоріжжю і передмістю, завданий сьогодні, 13 липня, вдень.
Серед постраждалих — одна дитина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
За однією із адрес під час обстеження території рятувальники виявили ще один осередок загоряння. Надзвичайники ліквідували пожежу у житловому будинку, — розповіли у відомстві.