Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: ДСНС

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Ракурс

Росіяни сьогодні, 13 липня, вдень завдали ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю та передмістю.

В результаті травмовані семеро людей, серед них чотирирічна дівчинка. Про це сьогодні у своїх Telegram-каналах повідомили прес-служби ДСНС та Запорізької ОВА.

Усім постраждалим наразі надається необхідна медична допомога. Кількість поранених уточнюється.

Внаслідок ворожого обстрілу також є такі наслідки:

в обласному центрі зруйновано житловий будинок та господарчу споруду. Загоряння, що виникло на місці влучання, рятувальники оперативно ліквідували. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч приватні будинки й транспортні засоби;

у передмісті спалахнула пожежа в господарчій споруді на території дачного кооперативу. Вогнеборці її вже ліквідували.

На місцях подій працювали всі екстрені служби міста.