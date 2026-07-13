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Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: ДСНС
У Запоріжжі завершили роботи на місці російського удару по Запоріжжю (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214971-u-zaporijji-zavershyly-roboty-na-misci-rosiyskogo-udaru-po-zaporijju-foto.htmlРакурс
У Запоріжжі завершилися аварійно-рятувальні роботи на місці удару БпЛА по житловому будинку.
Про це сьогодні, 13 липня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
На місці події працювали всі екстрені служби. До ліквідації наслідків обстрілу від ГУ ДСНС залучалися 44 рятувальники та 10 одиниць техніки, — розповіли у відомстві.
Раніше повідомлялося, що вчора, 12 липня, ввечері російські війська завдали ударів БпЛА по обласному центру. У результаті удару сталося займання квартир з другого по четвертий поверхи житлового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 500 кв. м та деблокували з-під завалів тіла двох загиблих. Також було травмовано дев’ятьох людей.
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