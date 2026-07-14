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Последствия российской атаки в Черниговской области 14 июля, фото: ГСЧС

Российский БпЛА атаковал жилой дом в Черниговской области — двое травмированных (ФОТО, ВИДЕО)

14 июл 2026, 10:17
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На Чернігівщині внаслідок російської атаки травмовані двоє жінок.

Про це сьогодні, 14 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Під ранок російський БпЛА атакував житловий будинок у Ніжинському районі. Виникла пожежа житлового будинку, яку рятувальники оперативно ліквідували, — розповіли у відомстві. — Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти вночі дроном «Молнія» атакували місто Бахмач Ніжинського району.

Троє людей постраждали: двоє жінок — 55 і 57 років — у лікарні, 58-річний чоловік лікується амбулаторно. Знищене житло, пошкоджені сусідні будинки та авто, — розповів він.

Наслідки російської атаки на Чернігівщині 14 липня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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