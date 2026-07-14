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Последствия российской атаки в Черниговской области 14 июля, фото: ГСЧС
Российский БпЛА атаковал жилой дом в Черниговской области — двое травмированных (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n214987-rossiyskiy-bpla-atakoval-jiloy-dom-v-chernigovskoy-oblasti-dvoe-travmirovannyh-foto-video.htmlРакурс
На Чернігівщині внаслідок російської атаки травмовані двоє жінок.
Про це сьогодні, 14 липня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Під ранок російський БпЛА атакував житловий будинок у Ніжинському районі. Виникла пожежа житлового будинку, яку рятувальники оперативно ліквідували, — розповіли у відомстві. — Постраждалих госпіталізували до лікарні.
Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти вночі дроном «Молнія» атакували місто Бахмач Ніжинського району.
Троє людей постраждали: двоє жінок — 55 і 57 років — у лікарні, 58-річний чоловік лікується амбулаторно. Знищене житло, пошкоджені сусідні будинки та авто, — розповів він.