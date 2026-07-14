Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение вражеской техники, скриншот видео

Дроны на оптоволокне уничтожили вражескую технику на востоке Украины (ВИДЕО)

14 июл 2026, 14:57
999

FPV-дрони на оптоволокні прикордонного підрозділу «Фенікс» знищили низку ворожих цілей на різних напрямках на сході України.

Відповідне відео сьогодні, 14 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано знищення ворожої бронетехніки, логістики, артилерії та особового складу російських загарбників.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров