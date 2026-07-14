Уничтожение вражеской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n214996-drony-na-optovolokne-unichtojili-vrajeskuu-tehniku-na-vostoke-ukrainy-video.html

Ракурс

FPV-дрони на оптоволокні прикордонного підрозділу «Фенікс» знищили низку ворожих цілей на різних напрямках на сході України.

Відповідне відео сьогодні, 14 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано знищення ворожої бронетехніки, логістики, артилерії та особового складу російських загарбників.