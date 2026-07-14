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Ракурс
Знищення ворожої техніки, скріншот відео

Дрони на оптоволокні знищили ворожу техніку на сході України (ВІДЕО)

14 лип 2026, 14:57
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FPV-дрони на оптоволокні прикордонного підрозділу «Фенікс» знищили низку ворожих цілей на різних напрямках на сході України.

Відповідне відео сьогодні, 14 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано знищення ворожої бронетехніки, логістики, артилерії та особового складу російських загарбників.

Джерело: Ракурс


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