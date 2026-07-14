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Знищення ворожої техніки, скріншот відео
Дрони на оптоволокні знищили ворожу техніку на сході України (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214996-drony-na-optovolokni-znyschyly-voroju-tehniku-na-shodi-ukrayiny-video.htmlРакурс
FPV-дрони на оптоволокні прикордонного підрозділу «Фенікс» знищили низку ворожих цілей на різних напрямках на сході України.
Відповідне відео сьогодні, 14 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показано знищення ворожої бронетехніки, логістики, артилерії та особового складу російських загарбників.