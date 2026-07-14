Александр Сырский, фото: telegram.me/osirskiy

https://racurs.ua/n214997-rossiya-teryaet-bolee-400-soldat-za-kvadratnyy-kilometr-donetchiny-syrskiy.html

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Українські воїни докладають всіх зусиль, щоб зробити кожен крок ворога максимально дорогим і виснажливим для нього. Тож, наприклад, в Донецькій області російська армія втрачає понад 400 солдатів, щоб захопити 1 квадратний кілометр території.

Про це сьогодні, 14 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський наголосив, що потрібно перехоплювати стратегічну ініціативу, тож українська оборона — активна.

Крім того, для зниження наступального потенціалу противника та обмеження його можливостей завдавати масовані ракетно-авіаційні удари, Сили оборони України здійснюють ураження об'єктів російського воєнно-промислового комплексу на дистанціях до 2 тис. км, — додав він. — Також в рамках Middle Strike знищуємо логістичну мережу росіян на відстані до 200−300 км від лінії фронту. Це теж має позначитись на полі бою.

Сирський зазначив, що провів зустріч із командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України — командувачем Групи сприяння безпеці-Україна генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом, в ході якої, зокрема, окреслив критичні потреби ЗСУ, насамперед — щодо засобів протиповітряної оборони:

Доволі обнадійливим є заява Президента США на саміті НАТО щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot. У поєднанні з реалізацією Переліку пріоритетних вимог України (PURL), обидва підходи забезпечують короткострокову та довгострокову підтримку, необхідну для зміцнення бойових можливостей Збройних Сил України, що є ефективним інструментом стримування ворога та спонукання його до конструктивного діалогу.

Він також висловив вдячність керівництву США та всьому американському народові за підтримку й допомогу, надані Україні в боротьбі за свободу та незалежність.