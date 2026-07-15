Россияне ночью атаковали Украину двумя ракетами и 122 беспилотниками. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації атакувала Україну ракетами та дронами.

У ніч на 15 липня противник запустив з окупованого Криму дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 122 ударні БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивні), «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» з окупованих Криму й Донецька, а також російських Курська, Орла й Міллерово. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 101 дрон на півночі, півдні та сході країни. А дві ракети та 18 дронів влучили на 19 локаціях. На семи локаціях впали уламки БпЛА.

Командування наголосило, що ворожа атака триває — в українському повітряному просторі перебувають декілька ворожих БпЛА.

Вночі ворог атакував, зокрема, Чернігівську область. Як повідомили в ДСНС, у Прилуцькому районі через падіння ворожих безпілотників на територію приватного домоволодіння загинув чоловік 1989 року народження. Зафіксоване пошкодження житлового будинку і легкового автомобіля. Також спалахнула пожежа на території одного з підприємств.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував у Telegram, що росіяни ракетою та БпЛА атакували Слобідський, Шевченківський райони Харкова. Загалом за минулу добу загарбники обстріляли Харків та 21 населений пункт області. Внаслідок атак загинули двоє осіб, а 16 осіб постраждали.

Нагадаємо, 15 липня російські війська атакували Одесу авіаційними ракетами. Обстріл пошкодив житлові будинки. Наразі відомо про трьох загиблих та трьох поранених. Постраждалих госпіталізували в стані середньої тяжкості.