Россия ночью атаковала Украину 168 дронами и шестью ракетами. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Російська Федерація вночі атакувала Україну безпілотниками.

У ніч на 23 липня окупанти запустили з окупованого Криму одну балістичну ракету «Іскандер-М» та п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69. Крім того, з окупованих Криму та Донецька, а також російських Брянська, Курська, Орла й Приморсько-Ахтарська були запущені 168 ударних БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронів-імітаторів типу «Пародія». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили дві ракети Х-59/69 та 154 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни. Балістична та три керовані авіаційні ракети, а також сім ударних БпЛА влучили на дев’яти локаціях. На чотирьох локаціях впали уламки збитих безпілотників.

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що в українському повітряному просторі перебувають декілька ворожих БпЛА.

Майже всю ніч ворог атакував Одесу. Як поінформував у Telegram голова міської військової адміністрації Сергій Лисак, обійшлося без постраждалих. Обстріли призвели до пошкодження інфраструктури, кількох автівок, офісного приміщення та скління приватних будинків.

В Дніпропетровській ОВА поінформували, що за ніч над регіоном протиповітряна оборона знешкодила 11 російських БпЛА.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували FPV-дроном автозаправну станцію у Харкові. Внаслідок влучання спалахнула пожежа — вогонь охопив ємність із газом та вантажний автомобіль, що створив додаткову загрозу через ризик вибуху. Внаслідок удару постраждала 22-річна дівчина.

Також ворог вдарив по АЗС у двох районах Сум. Там відомо про одного постраждалого.