Армія РФ атакувала Одесу авіаційними ракетами. Фото:

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Армія Російської Федерації завдала нових ударів по Одесі.

У середу, 15 липня, загарбники атакували місто авіаційними ракетами. Обстріл пошкодив житлові будинки. Наразі відомо про трьох загиблих та трьох поранених. Постраждалих госпіталізували в стані середньої тяжкості. Про це очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Вчора ввечері росіяни також атакували Одесу. Було зафіксоване влучання по інфраструктурі. В МВА поінформували, що обійшлося без постраждалих.

Вибухова хвиля пошкодила та вибила вікна. Наразі всі отвори вже закриті, були складено акти для надання компенсації містянам. Комунальні служби оперативно прибрали територію.

Нагадаємо, ввечері 14 липня російські війська завдали удару по житловому сектору на околиці Сум. Попередньо, ворог застосував касетний боєприпас. Постраждали семеро осіб, п’ятьох з них довелося госпіталізувати.