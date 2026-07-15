Последствия российской атаки в Николаевской области, фото: Николаевская областная прокуратура

https://racurs.ua/n215027-dva-grajdanskih-sudna-povrejdeny-v-nikolaevskoy-oblasti-iz-za-ataki-shahedov.html

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На Миколаївщині внаслідок російської атаки двоє людей загинули, ще одну людину поранено.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської обласної прокуратури.

Зазначається, що сьогодні, 15 липня, близько 06.23 російські військові завдали удару двома реактивними безпілотними літальними апаратами типу Shahed-238 по об'єкту критичної інфраструктури в Миколаївському районі.

Внаслідок атаки пошкоджено два цивільні судна під прапорами Республіки Ліберія та Кайманових Островів, на яких виникли пожежі, — розповіли в прокуратурі. — Поранення отримав 60-річний працівник одного із суден. Із множинними опіками у тяжкому стані його госпіталізували до медичного закладу, де згодом він помер.

Також цього дня — близько 11.10 — росіяни атакували «шахедами» населені пункти Баштанського району. Внаслідок влучань:

пошкоджено складські приміщення приватного підприємства, де зберігалися зернові культури, а також сільськогосподарську техніку;

загинув 67-річний водій навантажувача;

ще один працівник підприємства — 65-річний водій вантажного автомобіля — зазнав тяжких поранень. Його госпіталізовано.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу).