«Шахеды» атаковали предприятие в Николаевской области, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 15 липня, вдень атакували ударними БпЛА типу Shahed сільськогосподарське підприємство у Новобузькій громаді на Миколаївщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок атаки:

загинув 67-річний чоловік;

поранено 65-річного чоловіка. Його госпіталізували, стан — важкий;

пошкоджено складські приміщення та автомобільну техніку.

Прес-служби ДСНС Миколаївщини повідомляє, що внаслідок російської атаки виникла пожежа навантажувача. Вогнеборці вже ліквідували займання.