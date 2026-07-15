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«Шахеды» атаковали предприятие в Николаевской области, фото: ГСЧС
«Шахеды» атаковали предприятие в Николаевской области — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n215023-shahedy-atakovali-predpriyatie-v-nikolaevskoy-oblasti-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 15 липня, вдень атакували ударними БпЛА типу Shahed сільськогосподарське підприємство у Новобузькій громаді на Миколаївщині.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Внаслідок атаки:
- загинув 67-річний чоловік;
- поранено 65-річного чоловіка. Його госпіталізували, стан — важкий;
- пошкоджено складські приміщення та автомобільну техніку.
Прес-служби ДСНС Миколаївщини повідомляє, що внаслідок російської атаки виникла пожежа навантажувача. Вогнеборці вже ліквідували займання.