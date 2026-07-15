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«Шахеди» атакували підприємство на Миколаївщині, фото: ДСНС

«Шахеди» атакували підприємство на Миколаївщині — загинула людина (ФОТО)

15 лип 2026, 14:58
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Російські загарбники сьогодні, 15 липня, вдень атакували ударними БпЛА типу Shahed сільськогосподарське підприємство у Новобузькій громаді на Миколаївщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок атаки:

  • загинув 67-річний чоловік;
  • поранено 65-річного чоловіка. Його госпіталізували, стан — важкий;
  • пошкоджено складські приміщення та автомобільну техніку.

Прес-служби ДСНС Миколаївщини повідомляє, що внаслідок російської атаки виникла пожежа навантажувача. Вогнеборці вже ліквідували займання.

«Шахеди» атакували підприємство на Миколаївщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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