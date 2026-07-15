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«Шахеди» атакували підприємство на Миколаївщині, фото: ДСНС
«Шахеди» атакували підприємство на Миколаївщині — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215023-shahedy-atakuvaly-pidpryiemstvo-na-mykolayivschyni-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 15 липня, вдень атакували ударними БпЛА типу Shahed сільськогосподарське підприємство у Новобузькій громаді на Миколаївщині.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Внаслідок атаки:
- загинув 67-річний чоловік;
- поранено 65-річного чоловіка. Його госпіталізували, стан — важкий;
- пошкоджено складські приміщення та автомобільну техніку.
Прес-служби ДСНС Миколаївщини повідомляє, що внаслідок російської атаки виникла пожежа навантажувача. Вогнеборці вже ліквідували займання.