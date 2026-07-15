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Последствия российской атаки в Запорожье, фото: Запорожская ОВА
Рашисты ударили по Запорожью — двое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n215030-rashisty-udarili-po-zaporoju-dvoe-pogibshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по одному з районів Запоріжжя.
Двоє людей загинули. Про це сьогодні, 15 липня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
На жаль, внаслідок ворожого удару двоє людей загинули. Ще дев’ятеро отримали поранення. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані, — розповів він.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що в результаті ударів:
- за однією адресою пошкоджений багатоквартирний житловий будинок та загорілися автомобілі. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки та автівки;
- за іншою адресою виникла пожежа на території підприємства.