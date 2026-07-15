Последствия российской атаки в Запорожье, фото: Запорожская ОВА

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Російські загарбники завдали удару по одному з районів Запоріжжя.

Двоє людей загинули. Про це сьогодні, 15 липня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

На жаль, внаслідок ворожого удару двоє людей загинули. Ще дев’ятеро отримали поранення. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані, — розповів він.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що в результаті ударів: