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Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА
Рашисти вдарили по Запоріжжю — двоє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215030-rashysty-vdaryly-po-zaporijju-dvoie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по одному з районів Запоріжжя.
Двоє людей загинули. Про це сьогодні, 15 липня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
На жаль, внаслідок ворожого удару двоє людей загинули. Ще дев’ятеро отримали поранення. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані, — розповів він.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що в результаті ударів:
- за однією адресою пошкоджений багатоквартирний житловий будинок та загорілися автомобілі. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки та автівки;
- за іншою адресою виникла пожежа на території підприємства.