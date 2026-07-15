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Ракурс
Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

Рашисти вдарили по Запоріжжю — двоє загиблих (ФОТО)

15 лип 2026, 19:18
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Російські загарбники завдали удару по одному з районів Запоріжжя.

Двоє людей загинули. Про це сьогодні, 15 липня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

На жаль, внаслідок ворожого удару двоє людей загинули. Ще дев’ятеро отримали поранення. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані, — розповів він.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що в результаті ударів:

  • за однією адресою пошкоджений багатоквартирний житловий будинок та загорілися автомобілі. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки та автівки;
  • за іншою адресою виникла пожежа на території підприємства.

Джерело: Ракурс


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