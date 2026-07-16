Рашисты за сутки потеряли более 1,3 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215038-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-340-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 424 тис. 620 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 340 осіб. Про це сьогодні, 16 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 144 танки;

24 тис. 940 бойових броньованих машин;

46 тис. 19 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 936 одиниці РСЗВ;

1 тис. 492 одиниці засобів ППО;

437 літаків;

353 гелікоптери;

1 тис. 919 наземних робототехнічних комплексів;

411 тис. 5 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 906 крилатих ракет;

34 кораблі/катери;

два підводні човни;

120 тис. 727 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 420 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень.

Ворог учора завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 88 авіаударів, скинувши 295 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 922 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 148 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 42 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, чотири пункти управління БпЛА та два інші важливі об'єкти противника.