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Ракурс
Уничтожение «Земледелия», скриншот видео

Украинские дроны поразили редкую установку рашистов на Запорожском направлении (ВИДЕО)

15 июл 2026, 22:18
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На Запорізькому напрямку бійці 412-ї бригади Nemesis уразили рідкісну установку рашистів — систему дистанційного мінування «Зємлєдєліє".

Відповідне відео сьогодні, 15 липня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Удару було завдано FPV-дроном, згодом відбулось повторне ураження, внаслідок чого ворожа ціль загорілась, — вказано в описі відео.

ІСДМ «Зємлєдєліє" використовується для оперативного створення мінних полів на відстані від 5 до 15 км. Вона вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення мін у заданому районі.

Вперше ця установка була продемонстрована у 2020 році на параді в Москві.

Втрата кожної такої машини є відчутним ударом по логістиці та інженерних спроможностях окупаційних військ, оскільки комплекс базується на важкому шасі КамАЗ та має складне комп’ютеризоване керування для автоматичного картування мінних полів, — наголошують у бригаді.

Источник: Ракурс


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