Знищення «Зємлєдєлія», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n215036-ukrayinski-drony-vrazyly-ridkisnu-ustanovku-rashystiv-na-zaporizkomu-napryamku-video.html

Ракурс

На Запорізькому напрямку бійці 412-ї бригади Nemesis уразили рідкісну установку рашистів — систему дистанційного мінування «Зємлєдєліє".

Відповідне відео сьогодні, 15 липня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Удару було завдано FPV-дроном, згодом відбулось повторне ураження, внаслідок чого ворожа ціль загорілась, — вказано в описі відео.

ІСДМ «Зємлєдєліє" використовується для оперативного створення мінних полів на відстані від 5 до 15 км. Вона вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення мін у заданому районі.

Вперше ця установка була продемонстрована у 2020 році на параді в Москві.